Суд признал 10 жителей региона виновными в контрабанде янтаря в составе ОПГ

В Калининграде суд вынес обвинительный приговор в отношении 10 жителей региона, занимавшихся контрабандой янтаря в составе ОПГ. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что фигуранты создали организованную группу для незаконного перемещения янтаря через границу в Литву. В состав ОПГ, помимо граждан РФ, входили лица, проживающие на территории Литовской Республики. В период с апреля по октябрь 2022 года подельники незаконно перемещали янтарь через реку Неман на территории Краснознаменского района. Для этого членами группы использовался квадрокоптер, при помощи которого на противоположный берег реки переправлялся шнур, затем к нему крепились мешки с янтарем. Механизм приводился в действие при помощи беспроводной электрической дрели с закрепленной на ней катушкой от спиннинга.

В общей сложности члены группы осуществили контрабанду 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг янтаря соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ.

Приговором Ленинградского районного суда Калининграда фигурантам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 лет до 7 лет 8 месяцев лишения свободы, отбывать которое им предстоит в исправительной колонии строго режима. Кроме того, судом у осужденных конфискованы солидарно денежные средства, эквивалентные стоимости предмета контрабанды. Янтарь весом 334,017 кг также конфискован и обращён в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.