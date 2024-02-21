СК: десять жителей региона обвиняются в участии в ОПГ по контрабанде янтаря (видео)

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Завершено расследование уголовного дела в отношении десяти жителей региона, обвиняемых в зависимости от роли каждого в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой), и преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, обвиняемые создали организованную группу для незаконного перемещения янтаря через госграницу РФ в Литву. В состав группы помимо россиян входили лица, проживающие на территории Литовской Республики. Подельники с апреля по октябрь 2022 года незаконно перемещали янтарь из Калининграда на приграничные территории и в дальнейшем — в Литву.

Контрабанда янтаря осуществлялась через реку Неман на территории Краснознаменского района. Для этого членами группы использовался квадрокоптер, при помощи которого на противоположный берег перемещался шнур, к нему крепились мешки с янтарем. Механизм приводился в действие при помощи беспроводной электрической дрели с закрепленной на ней катушкой от спиннинга. В общей сложности подельники переправили 189,7 кг янтаря стоимостью более 25 млн рублей. При попытке переместить через границу еще 334 кг злоумышленники были задержаны.

Предварительное следствие завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении иных неустановленных лиц, проживающих на территории Литвы, выделено в отдельное производство.

Кроме того, ранее в отношении 11-го участника преступной группы, заключившего со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве, был вынесен обвинительный приговор. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из организаторов группы контрабандистов, которые пытались переправить через реку Неман партию янтаря, был депутат окружного совета Светлогорска, бизнесмен Сергей Зайцев. В октябре 47-летнему Зайцеву была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12 декабря. По истечении этого срока районный суд продлил срок содержания в СИЗО до 12 февраля.


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