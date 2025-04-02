В Калининграде выставили на продажу помещение редакции «Новых Колёс»

В Калининграде выставили на продажу помещение редакции «Новых Колёс»
Фото: скриншот сервиса Avito
Все новости по теме: Игорь Рудников

В Калининграде выставлено на продажу помещение закрытой редакции издания «Новые Колёса». Судя по объявлению, опубликованному на сайте «Авито», шестикомнатную квартиру площадью 145,2 м², в которой работала редакция, оценивают в 10,8 млн рублей. Она находится на втором этаже дома № 17 на улице Черняховского, который является объектом культурного наследия.

Представитель центра недвижимости «Инвент», который занимается реализацией квартиры, сообщил «Новому Калининграду», что жильё оформлено на физическое лицо. При этом в агентстве уточнили, что собственник — не бывший главред издания Игорь Рудников.

По данным ВГИС ЕГРН, выставленная на продажу квартира принадлежит физическому лицу. Источник «Нового Калининграда» уточняет, что жильё ранее было оформлено на одного из родственников Игоря Рудникова.

В 2019 году издатель «Новых колёс» вышел из СИЗО, где провел более полутора лет по обвинению в вымогательстве у бывшего главы СУ СК России по Калининградской области Виктора Леденёва. Суд в итоге осудил журналиста по другой статье за самоуправство.

Ранее стало известно, что экс-депутат Калининградской областной Думы Игорь Рудников внесён в базу данных «Розыск» на официальном сайте МВД РФ. При этом сам Рудников рассказывал «Новому Калининграду», что пока не знает, по какой причине МВД РФ могло объявить его в розыск.

В июне 2022 года Рудников предложил силовикам, объявившим его в розыск, приехать к нему на Карибские острова.

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