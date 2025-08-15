Бывшего главного редактора «Новых Колёс» Игоря Рудникова признали иноагентом

Игорь Рудников. Фото: Алексей Милованов / Новый Калининград
Министерство юстиции России признало бывшего главного редактора газеты «Новые Колёса» и экс-депутата Калининградской областной думы Игоря Рудникова иностранным агентом. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«И.П. Рудников принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также участвовал в распространении сообщений и материалов организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении Минюста.

В июне 2022 года Игоря Рудникова внесли в базу данных «Розыск» на официальном сайте МВД РФ. Как тогда рассказал «Новому Калининграду» Рудников, он не знал, по какой причине ведомство могло объявить его в розыск. Журналист отметил, что находится за пределами Российской Федерации. Позже Рудников предложил силовикам, объявившим его в розыск, приехать к нему на Карибские острова.

В апреле 2025 года стало известно, что в Калининграде выставлено на продажу помещение закрытой редакции издания «Новые Колёса». Представитель центра недвижимости «Инвент», который занимался реализацией квартиры, сообщил «Новому Калининграду», что жильё оформлено на физическое лицо. При этом в агентстве уточнили, что собственник — не бывший главред издания Игорь Рудников.

