Калининградстат назвал число работающих пенсионеров старше 69 лет

Численность работающих пенсионеров в Калининградской области в 2024 году составила более двух тысяч человек. Об этом говорится в отчёте Калининградстата.

Занятое население в возрасте от 70 лет и старше составило 0,5% от общего числа — примерно 2,8 тыс. человек, меньше, чем годом ранее. В 2023-м работало 3,8 тыс. пенсионеров — 0,7% от общего числа за тот период.

Общая численность экономически активного населения в прошлом году составила 574 тыс. человек. В статистику попали данные о жителях области в возрасте 15 лет и старше. По сравнению с 2023 годом показатель вырос на 2,5%.

Численность занятого населения в 2024 году составила 559,8 тыс. человек. Это на 16.9 тыс. больше, чем годом ранее.