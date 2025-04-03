Погода в Калининградской области 3 апреля

Днём в четверг, 3 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +16°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +9°C. В центре региона дневная температура составит +16°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +18°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +4°C), а на востоке региона прохладнее (до +2°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +5,2°C, днём поднимется до +15,7°C, а вечером опустится до +9,7°C. На протяжении всего дня прогнозируется северный ветер. Влажность — на уровне 53-81%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о тёплых днях перед резким похолоданием.

«В четверг ожидаем пик тепла: на побережье +7...+12°C днем, в Калининграде воздух прогреется до +15...+17°C, в более восточных районах (Неманский, Гвардейский, Черняховский, Правдинский, Гусевский, Нестеровский, Краснознаменский, Озерский, Славский районы) и вовсе до +17...+19°C, местами есть шанс увидеть финальный „двадцатник“ перед холодом! Малооблачно (перистая облачность), без осадков. Ночью +2...+5°C. Ветер северный/северо-западный, слабый (2-4 м/с)», — добавляют синоптики-любители.