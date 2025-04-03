«Калининградтеплосеть» предупредила о плановых отключениях горячей воды

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«Калининградеплосеть» предупредила о начале сезона плановых отключений горячей воды и представила график с указанием периодов отсутствия горячего водоснабжения для каждой улицы города. Информацию об этом предприятие разместило в своём телеграм-канале.

«Отключение горячей воды является необходимым для подготовки системы теплоснабжения города к отопительному сезону. Летом проводится весь необходимый комплекс работ для обеспечения комфорта калининградцев зимой, — пояснили в „Калининградтеплосети“. — В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, диагностика, ремонт, перекладка тепловых сетей, ведется замена и реконструкция оборудования тепловых станций, котельных, центральных тепловых пунктов».

Жители Калининграда погут посмотреть график в таблице «Список МКД и график проведения профилактических работ на тепловых источниках в летний период 2025 года» на главной странице сайта в разделе «Отключения».

Уточняется, что для потребителей котельной «Цепрусс» двухнедельное отключение горячей воды не планируется. Её кратковременное отсутствие возможно в период проведения ремонтных работ.

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