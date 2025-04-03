Путин поручил рассмотреть ограничение приёма на платные места в вузы

Президент поручил Правительству рассмотреть возможности ограничения приёма на платные места в вузы. Для этого предлагается проработать возможности наделения Минобрнауки правом контролировать распределение не только вакантных бюджетных, но и платных мест. Об этом сообщает «Коммерсант».



Правительству поручено создать перечень специальностей, «соответствующих задачам обеспечения технологической независимости и технологического лидерства» страны, и выдавать льготные кредиты на образование только на эти направления. Кроме того, будет рассматриваться возможность наделения Минобрнауки полномочиями по согласованию предельного количества платных мест. Сейчас руководство университетов решает этот вопрос самостоятельно. Если у Минобрнауки появятся такие полномочия, оно сможет регулировать приём на разные направления подготовки в зависимости от потребностей экономики.

«Около половины студентов на сегодняшний день обучаются на платной основе. Это приводит к сохранению дисбалансов, неустранимых в рамках ныне действующего законодательства в сфере образования», — сообщили в Минобрнауки «Коммерсанту».

42,5% платников «обучаются на экономических и юридических специальностях, невзирая на переизбыток специалистов такого профиля», на эти же направления выдается более трети льготных образовательных кредитов. «Новые поручения закладывают основу поэтапного перехода к скоординированной политике в отношении коммерческого набора, позволяют ориентировать университеты на потребности национальной экономики и в перспективе повысить востребованность выпускников-платников на рынке труда»,— отмечают в ведомстве.