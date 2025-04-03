Скончался бывший заместитель главы администрации Калининграда

Скончался бывший заместитель главы администрации Калининграда
Владимир Машков. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде на 71-м году жизни скончался председатель совета Калининградского облпотребсоюза Владимир Машков. Об этом «Новому Калининграду» сообщили его коллеги. Официальное сообщение о кончине калининградского и свердловского политика в среду, 2 апреля, сделал в своём телеграм-канале глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев (Владимир Машков с октября 2012 года по 2017 год был главой Новоуральска Свердловской области).

Тюменцев сообщил, что Владимир Николаевич родился 7 апреля 1954 года в селе Захарково Конышевского района Курской области, в 1973 году окончил Киевский техникум железнодорожного транспорта, а в 1983 году — Уральский государственный университет им А.М. Горького, получив журналистскую специальность.

В Новоуральске он работал с 1977 года (на Уральском электрохимическом комбинате, Уральском автомоторном заводе (ПО ЗИЛ), в городском комитете КПСС и газете «Нейва»). С апреля 2004 по декабрь 2011 года Машков был председателем комитета по промышленной, аграрной политике и природопользованию областной думы законодательного собрания Свердловской области, с декабря 2011 по октябрь 2012 года — советником председателя правительства Свердловской области.

После ухода с поста главы Новоуральска в 2017 году Владимир Машков переехал в Калининградскую область, став советником губернатора Калининградской области.

Далее он перешёл на пост заместителя главы администрации Калининграда (был председателем комитета городского хозяйства), но в апреле 2018 года уволился, возглавив в ноябре 2018 года региональный облпотребсоюз.

В последний раз Владимира Машкова видели 1 апреля на базе «Янтарных моржей» на озере Шенфлис. Как сообщил «Новому Калининграду» представитель клуба Дмитрий Иванов, в последнее время Машков редко погружался, но продолжал активное участие в деятельности организации.

«Он стоял у истоков нашей Федерации зимнего плавания Калининградской области, — сообщил в своей публикации клуб „Янтарные моржи“, — входил в число членов до последнего дня, плавал всегда, и везде, и в холодной воде — и суточный заплыв, и по Преголе, и через Верхнее озеро, и от Балтийской косы в Балтийск на День морской пехоты, и на Кубках „Янтарных моржей“ блистал что на берегу, что на дорожке».

Прощание с Владимиром Машковым, по словам Дмитрия Иванова, пройдет в 10:00 11 апреля в Доме офицеров на улице Кирова.


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