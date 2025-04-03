Экспертиза одобрила проект строительства газовой котельной в Советске

Проект строительства газовой котельной в Советске прошёл государственную экспертизу. Строительство запланировано на ул. Сиреневой. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Процедура завершилась 3 апреля. Документацию для экспертизы подготовила курганская компания «Асгард». В качестве экспертной организации выступило ГАУ Калининградской области «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве».
Техническим заказчиком значится «Региональное управление заказчика капитального строительства». Указанный застройщик — администрация советского городского округа.