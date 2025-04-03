Минцифры: «Госуслуги» будут блокировать фининформацию в подозрительных профилях

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Портал «Госуслуги» ограничит доступ к финансовой информации при подозрении на действия мошенников. Если действия пользователя вызывают сомнения, доступ к «чувствительным разделам» личного кабинета будет закрыт на 72 часа. Об этом сообщает Минцифры.

Доступ может быть ограничен к разделам «Доходы и налоги», «Работа и пенсия» и «Льготы и выплаты». Кроме того, при подозрении на взлом аккаунта, как и раньше, будет ограничена возможность войти с помощью «Госуслуг» на «чувствительные» ресурсы. Например, нельзя будет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

«Получить доступ к аккаунту „Госуслуг“ можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из смс. Если это случилось и учётной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к „Госуслугам“», — пояснили в Минцифры.

Доступ к разделам будет разблокирован в течение 72 часов. Если он нужен раньше, пользователю необходимо обратиться лично с паспортом и СНИЛС в центр обслуживания.

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