Власти предупреждают о перекрытии Кленовой аллеи из-за чемпионата по велоспорту

В выходные в Калининграде запланировано перекрытие Кленовой аллеи из-за спортивного мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«5 и 6 апреля для обеспечения безопасности проведения первенства и чемпионата Калининграда по велосипедному спорту закроется для проезда Кленовая аллея. Движение всех видов транспорта по Кленовой аллее на всём протяжении будет перекрыто с 9.00 до 15.00», — уточнили власти.

Организатором мероприятии выступает МАУ ДО СШ № 8 по велоспорту, на которое возложена ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части, а также безопасность пешеходов и транспорта.