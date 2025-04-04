СМИ: Минпросвещения запустит систему профилактики безнадзорности к 1 декабря

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Правительство поручило Минпросвещения создать государственную информационную систему (ГИС), в которую будет вноситься информация о несовершеннолетних беспризорниках, попрошайках, нарушителях и подростках, совершающих «антиобщественные действия». Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующее постановление Правительства РФ.

Для анализа «состояния дел в области безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» внутри новой ГИС будет собираться статистика обо всех подростках, употребляющих алкоголь и наркотики; совершивших преступления (или осужденных условно), административные правонарушения или «антиобщественные действия»; занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, а также не обучающихся в школах или сбежавших из семей либо приютов.

В системе также будут аккумулироваться данные о делах, возбужденных в отношении родителей по ст. 5.25 КоАП (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних), ст. 6.10 КоАП (вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя и наркотиков) и по другим составам.

Информацию в ГИС будут передавать в том числе органы внутренних дел, КДН, школы, приюты для детей-сирот, органы опеки и соцзащиты, учреждения культуры и спорта, центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей, воспитательные колонии, следственные изоляторы и уголовно-исполнительные инспекции.


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