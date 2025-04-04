Погода в Калининградской области 4 апреля

Днём в пятницу, 4 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +13°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 0%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области +14°C. На всей территории осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром +9°C, днём +12°C, вечером +4°C. Влажность составит 92%, давление — 764 мм.