Погода в Калининградской области 4 апреля

Днём в пятницу, 4 апреля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +13°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер северо-западный, 4 м/с. Вероятность осадков — 0%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +10°C, на востоке области +14°C. На всей территории осадков не ожидается.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу ясно. Температура утром +9°C, днём +12°C, вечером +4°C. Влажность составит 92%, давление — 764 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области » сообщают, что «пятница привычно встречает солнечным утром, и пока мало что напоминает о грядущем похолодании. И все же на спутниковом снимке отчетливо видна облачная линия холодного фронта над Прибалтикой, движущаяся к нам с севера. До полудня ясно, а вот далее уплотнится фронтальная облачность. К обеду температуры будут ещё вполне комфортными за исключением прохладного побережья: +10...+13°С в Калининграде, до +13...+15°С в восточных районах области, на западе и в прибрежной зоне +7...+9°С. После обеда вместе с адвекцией холодного воздуха начнется понижение температуры и вечером похолодает до +1...+4°С. Без осадков. На этом тепло этой недели подошло к концу — ему осталось пару часов...»