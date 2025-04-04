Калининградские таможенники пресекли вывоз 60 кг янтаря в марте

Все новости по теме: Таможня

В марте сотрудники калининградской областной таможни предотвратили вывоз 60 кг янтарных изделий 1,3 кг янтаря-сырца. Об этом сообщает пресс-служба таможни.  

Предметы, не относящиеся к товарам для личного пользования, обнаружили при помощи рентгенотехники в багаже убывающих из региона пассажиров. Кроме янтаря, было найдено 50 кг новой одежды в ассортименте, 1600 тест-полосок медицинского назначения, 224 медицинских инструмента, 100 единиц парфюмерной продукции, 80 свечей зажигания и 21 кг косметологических препаратов для инъекций. 

В таможне напомнили, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. Если в багаже пассажира выявлены товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, инспектор выносит соответствующее решение и дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter