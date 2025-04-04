Калининградские таможенники пресекли вывоз 60 кг янтаря в марте

В марте сотрудники калининградской областной таможни предотвратили вывоз 60 кг янтарных изделий 1,3 кг янтаря-сырца. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Предметы, не относящиеся к товарам для личного пользования, обнаружили при помощи рентгенотехники в багаже убывающих из региона пассажиров. Кроме янтаря, было найдено 50 кг новой одежды в ассортименте, 1600 тест-полосок медицинского назначения, 224 медицинских инструмента, 100 единиц парфюмерной продукции, 80 свечей зажигания и 21 кг косметологических препаратов для инъекций.

В таможне напомнили, что вывоз товаров для личного пользования с территории ОЭЗ в Калининградской области на остальную часть таможенной территории ЕАЭС допускается в пределах норм ввоза, установленных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107. Если в багаже пассажира выявлены товары, которые не могут быть отнесены к товарам для личного пользования, инспектор выносит соответствующее решение и дальнейший их вывоз будет возможен только после таможенного оформления.