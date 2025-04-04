Калининградстат отметил увеличение младенческой смертности в регионе

В первый месяц 2025 года в Калининградской области отмечалось увеличение количества младенческой смертности. В структуре причин их смерти преобладают состояния, возникающие в перинатальный период (от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребенка) и врожденные аномалии (заболевания, тесно связанные со здоровьем матери). Об этом сообщает Калининградстат.

В январе этого года было зарегистрировано три случая младенческой смертности (в аналогичный период прошлого года — два).

Кроме того, Калининградстат отметил, что по состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения составила 1 032 904 человека и уменьшилась, по сравнению с прошлым годом, на 1010 человек. Естественная убыль также уменьшилась на 110 человек.

В январе на свет появились 682 ребёнка (в аналогичный период 2024-го — 606) и скончались 1214 жителей региона (в аналогичный период 2024-го — 1248). Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза.