В 2024-м в России увеличилось число преступлений подростков-мигрантов

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Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними мигрантами, в 2024 году выросло на 8%. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «ТАСС».

По его словам, число преступлений подростков-мигрантов выросло с 353 в 2023 году до 381 в прошлом. Количество особо тяжких преступлений возросло на 82% — с 66 до 120 случаев. В 2024-ом зафиксировали 7 убийств, по сравнению с одним в 2023 году. Правоохранители также зафиксировали факт причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Председатель СК отметил, что молодежная этническая преступность стала отрицательным «трендом». Это несет угрозу общественной стабильности. По мнению Бастрыкина, в России необходимо повышать контроль за нахождением приезжих подростков в общественных местах и исключить факты их прибытия в страну без законных представителей.

«Нередко противоправные деяния совершаются мигрантами-детьми в хорошо сколоченной группе, несовершеннолетние приезжие нападают на прохожих, избивают их, подвергают травле и унижениям ровесников славянской внешности, фиксируя издевательства на камеру мобильных телефонов и выкладывая это в Сеть», - заявил он.

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