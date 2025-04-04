Бастрыкин рассказал, сколько детей пострадало от насилия в семьях в 2024 году

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В 2024 году от насилия в семьях пострадало около двух тысяч детей. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «ТАСС».

Он отметил, что внутрисемейная преступность имеет латентный характер. Дети часто боятся, что им не поверят. По словам следователя, таких преступлений гораздо больше, чем представляет криминальная статистика.

«По расследованным в 2024 году уголовным делам число несовершеннолетних, пострадавших от преступных посягательств со стороны близких, членов семьи составило около 2 тыс. человек», — сообщил Бастрыкин.

В том же интервью председатель Следственного комитета рассказал, что количество преступлений, совершённых несовершеннолетними мигрантами, в 2024 году увеличилось на 8%. Так, число преступлений подростков-мигрантов выросло с 353 в 2023 году до 381 в прошлом.

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