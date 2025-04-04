На ул. Пролетарской демонтировали трамвайные рельсы напротив Каштанового парка (фото)

На ул. Пролетарской демонтировали трамвайные рельсы напротив Каштанового парка (фото)
Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Калининградский трамвай

В Калининграде на улице Пролетарской демонтировали трамвайные пути (в обоих направлениях) напротив Каштанового парка. Рельсы срезаны на отрезке от башни «Врангель» до дома № 111.

О том, что город запланировал убрать пути, 20 марта журналистам сообщил председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. По его словам, эта дополнительная полоса для автомобилей «позволит разделить транспортные потоки и даст возможность точки входа на улицу Пролетарскую со стороны улицы Черняховского».

Выполнить её обещают в том же покрытии, то есть из брусчатки, а велодорожку — из асфальтобетона.

Романов также предупреждал, что демонтаж рельсо-шпальной решётки начнётся 31 марта или 1 апреля.

Чуть позднее в мэрии города отметили, что трамвайные пути на улице Пролетарской «в их нынешнем состоянии непригодны для эксплуатации». В пресс-службе добавили, что в случае принятия решения о возобновлении движения по Пролетарской-Озерова-Тельмана «их в любом случае пришлось бы демонтировать и укладывать новые».

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