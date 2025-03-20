Горвласти: трамвайные рельсы на Пролетарской непригодны для эксплуатации

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Администрация Калининграда назвала трамвайные рельсы на Пролетарской «непригодными для эксплуатации». Об этом она сообщила в комментариях на странице Алексея Беспрозванных «ВКонтакте».

«Трамвайные пути в их нынешнем состоянии непригодны для эксплуатации, в случае принятия решения о возобновлении движения по Пролетарской-Озерова-Тельмана их в любом случае пришлось бы демонтировать и укладывать новые», — уточнили власти.

Напомним, что ранее стало известно, что в Калининграде намерены демонтировать трамвайные пути (обе линии) на улице Пролетарской, в районе башни «Врангель». Работы планируют начать с 31 марта этого года.


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