Горвласти: перекрёсток Крымской и Флотской станет круговым

Горвласти: перекрёсток Крымской и Флотской станет круговым
Изображение: администрация Калининграда
Все новости по теме: Город

С 9 апреля на Крымской-Флотской меняется конфигурация перекрёстка — он станет круговым. Об этом сообщает администрация Калининграда.

К этому времени подрядчик должен будет успеть перенести переход, нанести разметку и установить соответствующие знаки.

«Это делается для того, чтобы на „кругу“ мог разворачиваться большой автобус, так как мкр. Восток планируется в этом году связать через Аксакова общественным транспортом с детским садом на ул. 3-го Белорусского фронта, а также образовательными учреждениями на Благовещенской и поликлиникой на Снегова», — пояснили горвласти.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter