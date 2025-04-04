Горвласти: перекрёсток Крымской и Флотской станет круговым

С 9 апреля на Крымской-Флотской меняется конфигурация перекрёстка — он станет круговым. Об этом сообщает администрация Калининграда.

К этому времени подрядчик должен будет успеть перенести переход, нанести разметку и установить соответствующие знаки.

«Это делается для того, чтобы на „кругу“ мог разворачиваться большой автобус, так как мкр. Восток планируется в этом году связать через Аксакова общественным транспортом с детским садом на ул. 3-го Белорусского фронта, а также образовательными учреждениями на Благовещенской и поликлиникой на Снегова», — пояснили горвласти.