Погода в Калининградской области 5 апреля

Днём в субботу, 5 апреля, в Калининградской области будет облачно, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура будет в районе +6°C. Атмосферное давление — 768 мм ртутного столба. Напомним, что ранее жителей региона предупредили об усилении ветра в субботу.

На побережье днём ожидается температура +4°C. В центре региона дневная температура составит +5°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается +7°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до +3°C), а на востоке региона прохладнее (до −1°C). Ночью и днем ожидаются смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт облачная погода, небольшой снег. Утром температура в Калининграде будет в районе +3,1°C, днём +3,7°C, а вечером опустится до +1,5°C. На протяжении всего дня прогнозируется ветер. Влажность — на уровне 71-85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «с утренних часов и с сохранением до конца суток субботы ожидается усиление северного/северо-западного ветра до 10-15 м/с, в порывах до 17-20 м/с, локально до 20-23 м/с. <...> Осадки начнутся рано утром (около 5-6 ч) и далее будут локальными и кратковременными. В Калининграде вероятность осадков наиболее высока утром и в первой половине дня. Днем наиболее продолжительные осадки ожидаются на востоке (Нестеровский, Гусевский, Краснознаменский, Черняховский, Озерский, Неманский р-ны) в зоне окклюзии циклона — там может образовываться символический снежный покров. Осадки прекратятся по области после 17-18ч. Днем +2...+6℃, вечером 0...+2℃. На дорогах ожидается ухудшение видимости, рано утром и вечером возможна гололедица. Вероятно падение веток, деревьев и других конструкций. Постепенное ослабление ветра ожидается в ночь на воскресенье».