Горвласти анонсировали раздачу лент и наклеек с символикой Победы у Дома искусств

Все новости по теме: Память

8 апреля в Калининграде в сквере у Дома искусств пройдёт акция: волонтеры будут раздавать памятные ленты и наклейки для брендирования личных авто с символикой 80-летия Великой Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Всего планируется раздать около 1.5 тыс. лент и 11 тыс. наклеек. А в конце месяца Калининград присоединится к федеральной акции „Георгиевская лента“. Единственная просьба у меня — прежде чем повесить куда-то ленточку или наклейку, сто раз подумайте, насколько уместно она будет смотреться в том или ином месте. Ведь, память о той войне для нашего народа свята!» — отметила Дятлова.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter