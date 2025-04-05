Горвласти анонсировали раздачу лент и наклеек с символикой Победы у Дома искусств

8 апреля в Калининграде в сквере у Дома искусств пройдёт акция: волонтеры будут раздавать памятные ленты и наклейки для брендирования личных авто с символикой 80-летия Великой Победы. Об этом в своем телеграм-канале сообщила сити-менеджер Елена Дятлова.

«Всего планируется раздать около 1.5 тыс. лент и 11 тыс. наклеек. А в конце месяца Калининград присоединится к федеральной акции „Георгиевская лента“. Единственная просьба у меня — прежде чем повесить куда-то ленточку или наклейку, сто раз подумайте, насколько уместно она будет смотреться в том или ином месте. Ведь, память о той войне для нашего народа свята!» — отметила Дятлова.