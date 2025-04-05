Калининградские хирурги удалили 85-летней пациентке 30-сантиметровую кисту печени

Калининградские хирурги удалили 85-летней пациентке 30-сантиметровую кисту печени
Фото регионального минздрава
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Хирургами Областной клинической больницы успешно проведена операция по удалению объемной кисты печени. Об этом сообщили в региональном минздраве.

85-летняя пациентка была госпитализирована с болью и внешней деформацией живота. В ходе обследования у нее обнаружилась киста печени более 30 см. Под УЗИ-контролем женщине была выполнена пункция кисты с экспресс анализом, который исключает паразитарный характер. Далее врачи провели фенестрацию кисты — щадящую операцию, которая позволяет пациентам быстро вернуться к нормальной жизни.

«Процедура предполагает иссечение стенки кисты, позволяющего ее содержимому дренироваться в брюшную полость, где оно безопасно всасывается организмом и позволяет избежать полного удаления кисты, что может быть связано с большими рисками, особенно у пожилых пациентов», — пояснили в минздраве, уточнив, что успешную операцию 85-летней пациентке провела бригада, состоявшая из врачей-хирургов Стояна Юдина и Алеси Хольм, операционной медицинской сестры Галины Майоровой и анестезиолога Светланы Зенкиной.

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