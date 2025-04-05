Очевидцы: провал на перекрестке Судостроительной и Батальной никто не устраняет (фото)

На одном из самых оживленных перекрестков Московского района, где накануне образовался провал на проезжей части, ремонтные работы в субботу не ведутся. Об этом «Новому Калининграду» сообщила местная жительница.

«Сегодня я ехала в районе 9 часов на Судостроительную. Был огорожен этот провал. Он занимает целую полосу. С утра провал был огорожен и никого не было из рабочих вообще. И когда я ехала уже после обеда, в районе 15 часов, ограждения там уже ветром снесло, они там как-то валяются. И опять никого вообще там нет. То есть ремонтом никто не занимается и когда дорожное покрытие восстановят, неизвестно. Но когда начнется рабочая неделя, то Балтрайон просто весь „встанет“», — рассказала калининградка.

Информацию о том, что на месте провала не ведутся ремонтные работы, «Новому Калининграду» подтвердил еще один местный житель, находившийся в данном районе примерно в 16 часов.





Напомним, в пятницу вечером горадминистрация сообщила, что на перекрёстке Судостроительной и Батальной ведутся работы по устранению аварийного провала. «К сожалению, для этого вынуждены занять одну из полос, просьба учитывать это при формировании своих маршрутов в данном районе», — отмечали власти.