Горвласти: провал на перекрёстке Судостроительной и Батальной не устранили

Затруднения с проездом на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной из-за образовавшегося провала по-прежнему сохраняются. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Аварийные службы делают всë возможное, чтобы установить причину провала и ликвидировать её. Возможно, что там проходит одна из неучтённых инженерных сетей постройки до 1945 года и поскольку её трассировка неизвестна, приходится копать вручную и очень осторожно. В этой связи просим вас по возможности выбирать альтернативные маршруты через Суворова или Аллею смелых, так как одна из полос занята рабочими», — говорится в сообщении.





О том, что на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной в Калининграде ограничено движение транспорта, пресс-служба горадминистрации предупредила в пятницу, 4 апреля. Сообщалось о проведении работ по устранению аварийного провала. При этом в субботу, как отмечали очевидцы, ремонт не проводился.