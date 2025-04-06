Погода в Калининградской области 6 апреля

В воскресенье, 6 апреля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +4°С, ночью столбик термометра опустится до −3°С. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с с порывами до 14 м/с, направление — север. Атмосферное давление выше нормы — 766 мм рт. ст. Относительная влажность 52%. Температура воды: 4,9°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +2°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — около 0°С. В Краснознаменске, Озёрске, Гусеве и Железнодорожном — до −5°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в областном центре ожидается облачная погода без осадков. Утром температура воздуха достигнет отметки −0,6°С, днём потеплеет до +3°С, вечером похолодает до +2°С. Влажность — до 58%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без существенных осадков. Ветер северный 10-15 м/с. Температура воздуха днём +3...+7°С. Видимость 3-7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 2,5 м.

«Сегодня мы всё ещё в арктической воздушной массе, поэтому на улице будет не по-апрельски холодно: всего +2...+4°С днём, а эффективная (ощущаемая) температура вряд ли превысит 0...-5°С. В сравнении с субботой скорость северного ветра снизилась, но днём порывы могут достигать 12-15 м/с (в особенности, на побережье). В течение дня на небе облачная с прояснениями погода, наибольшая вероятность чистого неба — после обеда и вечером, при этом вечером по области уже похолодает до −1...-4°С (в особенности в центральной и восточной части региона). В общем — холодное воскресенье, больше походящее на конец февраля-начало марта. Одеваемся тепло!», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».