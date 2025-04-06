Власти Светлогорска выставили на торги здание и участок коммерческого назначения (фото)

Все новости по теме: Приватизация муниципального имущества
Фото: сайт ГИС «Торги»

По решению окружного совета депутатов в Светлогорске выставили на торги нежилое здание и участок коммерческого назначения на ул. Архитектора Попова,9. Извещение о приватизации имущества опубликовано на сайте ГИС «Торги».

К покупке предлагается земельный участок с кадастровым номером 39:17:010021:2144 общей площадью 640 кв. метров. Его кадастровая стоимость — 3 373 030,4 руб. Согласно действующим Правилам землепользования и застройки, земельный участок расположен в зоне размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения (О-1). По данным Роскадастра, вид разрешённого использования — завершение строительства и дальнейшая эксплуатация гостевого дома.


Скриншот пуличной кадастровой карты

На участке расположено нежилое двухэтажное здание с кадастровым номером 39:17:010021:1816 общей площадью 185,2 кв.метра. Год завершения строительства — 1995. Кадастровая стоимость — 8 666 268,99 руб.

Начальная цена имущественного комплекса — 14 779 200 руб. с учётом НДС.

Шаг аукциона — 738 960 руб. (5%). Размер задатка — 1 477 920 руб.(10 %). Заявки на участие в торгах принимаются до 23 апреля. Аукцион планируют провести двумя днями позже.

Также власти Светлогорска продают участок и полуразрушенное нежилое здание на ул. Вокзальной.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter