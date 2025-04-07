Погода в Калининградской области 7 апреля

В понедельник, 7 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода и небольшие кратковременные дожди. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в Калининграде воздух прогреется до +7°C (ночью температура опустится до нулевой отметки). Ветер синоптики обещают северо-западный, слабый, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление чуть выше нормы — 763 мм ртутного столба.

Прогноз на понедельник, который даёт Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, обещает небольшие смешанные осадки лишь в приморских муниципалитетах (за исключением Зеленоградска).

Наиболее комфортной дневная температура должна быть в восточной и северной частях области — там будет не ниже +9°C. В полосе от Мамоново до Гвардейска (включая Калининград) — около +6°C. На побережье — не выше +4°C. Зато ночью всё будет наоборот. Слабый плюс будет лишь на побережье, а во всех других частях области ожидаются заморозки. Причем, чем дальше на восток, тем холоднее. В самых удалённых городах области (Нестеров, Гусев, Озёрск и Краснознаменск) прогнозируют падение температуры до −5°C.

Прогноз «Нового Калининграда» (данные «Гисметео») передаёт на понедельник пасмурную погоду и умеренный холод. 7 апреля, по его данным, в Калининграде не будет ни дождя, ни сильного ветра.

Утром температура в Калининграде будет в районе +0,2°C, днём она поднимется до +5,7°C, а вечером опустится до +4,2°C. В течение суток обещают влажность на уровне 69%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что «апрельская прохлада, нагрянувшая в последние дни, сохранится и на предстоящей неделе».

«Из северных широт продолжится адвекция стужи, так что значительные заморозки по ночам сохранятся, а днем хоть и станет немного теплее предыдущих дней, но вряд ли температура поднимется выше +6...+9°C, — предупреждают синоптики. — Ветровой фон ослабнет до умеренного, на небе будет преобладать переменная облачность, а небольшие осадки в смешанной фазе (преимущественно дождь) вероятны в понедельник и среду. В целом обойдется без крайности — снегопадов и зимних пейзажей (как в той же Беларуси и ЕТР) не ждем, но и прохлада никуда не денется».

К утру понедельника воздух остынет до −3...-6°C, на западе — облачно с прояснениями/переменная облачность, на востоке — ясно/малооблачно и без осадков.

«Днём +4...+6°C, облачно с прояснениями/переменная облачность и с утра до вечера временами возможны небольшие заряды смешанных осадков (дождь/мокрый снег/крупа), особенно на западе региона и в Калининграде. Ветер северный/северо-западный, умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 766 мм рт.ст», — добавляют представители метеопаблика.