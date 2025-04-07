«Потеплеет не так быстро»: прогноз погоды в Калининграде на неделю

В ближайшие несколько дней в регионе сохранится «апрельская прохлада» с ночными заморозками. Перспектива возвращения тепла появится не раньше, чем через 7–10 дней. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В целом обойдётся без крайности — снегопадов и зимних пейзажей (как в той же Беларуси и европейской территории России) не ждём, но и прохлада никуда не денется», — говорится в сообщении.

В понедельник днём +4...+6°C, облачно с прояснениями, с утра до вечера временами возможны небольшие заряды смешанных осадков (дождь/мокрый снег/крупа), особенно на западе региона и в Калининграде. Ветер северный/северо-западный, умеренный (3-7 м/с). Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 766 мм ртутного столба.

Во вторник ночью на побережье и западе региона 0...+3°C, в Калининграде и области до 0...-3°C, малооблачно и без осадков. Днём по области до +5...+8°C (на побережье — прохладнее, на остальной части региона — теплее), переменная облачность и без осадков. Вечером малооблачно. Ветер преимущественно северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с), днём в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 768 до 766 мм ртутного столба.

В среду ночью в прибрежной зоне +1...+4°C, в Калининграде −1...+3°C, в центральной и восточной части региона до −1...-4°C, в первой половине ночи — переменная облачность, к утру — облачно и без существенных осадков. Днём +5...+9°C, с утра до вечера преимущественно облачно (вечером облачно с прояснениями) и временами возможны небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). Ветер ночью северо-западный, утром и днём западный, вечером вновь северо-западный, ночью и утром слабый (3-6 м/с), днём и вечером умеренный/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с (особенно на побережье). Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 761 мм ртутного столба.

«Во второй половине грядущей недели в синоптической обстановке наметятся перемены, которые должны положить конец похолоданию», однако, «потеплеет не так быстро», предупреждают синоптики.

В четверг ещё вероятны ночные заморозки, днём столбик термометра не поднимется выше +4...+6°C, осадки не ожидаются. В пятницу и субботу вероятность дождей повысится, ожидается облачная и ветренная погода, воздух прогреется до +6...+10°C.

Далее синоптики ожидают позитивный погодный сценарий: «конвейер» воздушных масс сможет быстро закачать нам прогретый воздух из южных широт, а температура к середине месяца вновь может подняться до окололетних отметок в +15...+20°C и выше. «Возвращение тепла через 7–10 дней становится всё более вероятным. Любители тепла, ждать осталось не так долго!» — заключили метеорологи.