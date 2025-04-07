В регионе впервые за полтора года побит рекорд по минимальной температуре

В Калининградской области впервые за полтора года был побит рекорд минимальной температуры. Как сообщает экспертный метеопаблик «Погода и метеоявления в Калининградской области», он стал первым с 27 ноября 2023 года.

«Чтобы наглядно продемонстрировать эффект глобального потепления: за этот же промежуток в Калининграде было обновлено 23 (!) суточных рекорда максимальной температуры, из них 5 — только за предыдущий март! — уточняют администраторы сообщества. — Что такое рекорд суточной температуры — это экстремум (минимальное или максимальное значение) температуры, зафиксированное в это число в современной истории метеонаблюдений города (т.е с 1947 года, т.к из немецких данных Кенигсберга мы имеем лишь архив среднемесячных температур), и, соответственно, частота обновления минимальных или максимальных экстремумов демонстрирует постепенное изменение климата в ту или иную сторону».

Холоднее всего, по данным метеостанций, 6 апреля было в Зеленоградске (-5°C) и в Черняховске (-4,6°C). В Калининграде же было зафиксировано −4,4°C (собственно, рекордный показатель).

По данным метеорологов, подавляющее большинство рекордов минимальной температуры в XXI веке фиксируется именно в осенний или весенний период, что говорит о более высокой интенсивности отдельных полярных вторжений в этот период.