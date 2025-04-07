На территории замка Прейсиш-Эйлау собрали каркас будущей таверны (видео)

На территории замка Прейсиш-Эйлау собрали каркас будущей таверны (видео)
Фото: акт историко-культурной экспертизы
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В Багратионовске инвестор, восстанавливающий форбург замка Прейсиш-Эйлау, возвёл каркас таверны. Как сообщает паблик «ВКонтакте», посвящённый замку и реновации территории вокруг него, в этом здании появится ресторан, в котором «можно будет передохнуть, перекусить и поделиться первыми впечатлениями от прогулки по историческому комплексу».

«Строительство идет полным ходом: уже возведен весь каркас, идет обустройство внешних стен. А на следующей неделе здание таверны увенчается черепичной крышей!», — написали представители инвестора в минувшие выходные.

В сентябре прошлого года Владислав Мазурок, учредитель и гендиректор компании «ГринАртДевелопмент», выступающей инвестором, сообщил «Новому Калининграду», что таверна разместится в южной части замка. Там же будет входная группа.

«Здесь расположена крепостная стена, соединяющая цитадель и останки фундамента исторической усадьбы, — говорил Мазурок. — Рядом с этой стеной было страшно стоять, из неё выпадали камни, она шаталась местами. В общем, надо было стену спасать, иначе она бы вся рассыпалась, да ещё могла бы кого-то и придавить. Нам пришлось её полностью перебирать, а она высотой более двух метров и довольно толстая».

Тогда же Мазурок рассказал, что на позднюю весну 2025 года запланированы запуск средств размещения в Сказочной деревне, открытие входных групп замка, сувенирного павильона и таверны. Также в первый этап реновации замка должны войти прогулочные галереи и часть пейзажного парка.

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