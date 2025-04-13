Инвестор показал, как будет выглядеть замок Прейсиш-Эйлау этим летом (фото)

Инвесторы, занимающиеся реновацией замка Прейсиш-Эйлау в Багратионовске, продемонстрировали слайды, на которых изображена входная группа со стороны строящейся таверны. По их словам, так место встречи гостей замка будет выглядеть уже летом текущего года.

«Главный вход на территорию замка откроется в первую очередь и с него можно будет начать знакомство со Средневековой сказкой, — говорится в комментарии к слайдам. — Он будет расположен на улице Замковой между цитаделью и длинным флигелем форбурга. Историческая крепостная стена, галерея боевого хода, сувенирный павильон, таверна и большая зеленая площадка позволят погрузиться в атмосферу старинного замка».

Фото: сообщество «Замок Прейсиш-Эйлау»

Основным сооружением в этой зоне, по словам инвесторов, будет здание таверны с двухскатной черепичной крышей, «выполненное в форме старинной усадьбы».

«Работы в самом разгаре, и в этом году можно будет оценить результат, — рассказывают представители замка. — Как раз сейчас завершается укладка черепицы на крыше таверны и становятся видны очертания всей архитектурной композиции». ️