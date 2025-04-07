С компании «Балтптицепром» требуют более 1,2 млрд за загрязнение реки Граевки (видео)

Все новости по теме: Экология

Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора требует от ООО «ТПК Балтптицепром» возместить свыше 1 млрд 270 млн рублей вреда, причиненного сбросом неочищенных стоков реке Граевке в п. Люблино Калининградской области. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«В рамках надзорных мероприятий, проведенных управлением в 2021-2022 гг., в сточных водах, сбрасываемых в реку Граевку, были установлены превышения по ряду показателей, среди которых сухой остаток, хлорид-ион, жиры, нефтепродукты, железо и ряд других. На основании утвержденной методики произведен расчет вреда, причиненного водному объекту. Компании направлено претензионное письмо о возмещении вреда в добровольном порядке. В случае отказа от добровольного возмещение управление обратится в суд с иском о принудительном взыскании», — говорится в сообщении.

«ООО ТПК „Балтптицепром“ действительно получило претензионное письмо от Северо-Западного Управления Росприроднадзора о возмещении вреда в добровольном порядке. Сейчас оно изучается юристами и руководителями компании», — прокомментировали в компании.



Видео из ТГ-канала Северо-Западного межрегионального Управления Росприроднадзора

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter