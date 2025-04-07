С компании «Балтптицепром» требуют более 1,2 млрд за загрязнение реки Граевки (видео)

Северо-Западное межрегиональное Управление Росприроднадзора требует от ООО «ТПК Балтптицепром» возместить свыше 1 млрд 270 млн рублей вреда, причиненного сбросом неочищенных стоков реке Граевке в п. Люблино Калининградской области. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

«В рамках надзорных мероприятий, проведенных управлением в 2021-2022 гг., в сточных водах, сбрасываемых в реку Граевку, были установлены превышения по ряду показателей, среди которых сухой остаток, хлорид-ион, жиры, нефтепродукты, железо и ряд других. На основании утвержденной методики произведен расчет вреда, причиненного водному объекту. Компании направлено претензионное письмо о возмещении вреда в добровольном порядке. В случае отказа от добровольного возмещение управление обратится в суд с иском о принудительном взыскании», — говорится в сообщении.

«ООО ТПК „Балтптицепром“ действительно получило претензионное письмо от Северо-Западного Управления Росприроднадзора о возмещении вреда в добровольном порядке. Сейчас оно изучается юристами и руководителями компании», — прокомментировали в компании.