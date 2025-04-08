Погода в Калининградской области 8 апреля

Погода в Калининградской области 8 апреля
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Днём во вторник, 8 апреля, в Калининграде ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Атмосферное давление — 767 мм, ветер северный, 5 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +6°C, на востоке области — +7°C. Ночью в приморских муниципалитетах ожидается до +4°C, а на востоке — −2°C. На всей территории днём ожидается умеренный дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник малооблачно. Температура утром +1,3°C, днём +5,8°C, вечером +2,7°C. Влажность составит до 82%, давление — 768 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что во вторник «днём по области до +5...+8°C (на побережье — прохладнее, на остальной части региона — теплее), переменная облачность/малооблачно и без осадков. Вечером малооблачно. Ветер преимущественно северный/северо-западный, умеренный (4-8 м/с), днем в порывах до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 768 мм рт.ст до 766 мм рт.ст».

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