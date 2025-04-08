На капремонт кровли драмтеатра выделили 33,7 млн рублей

На капитальный ремонт участков кровли Калининградского областного драматического театра выделили 33,7 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, ремонт не должен мешать работе театра, «создавать неудобства или представлять угрозу для работников заказчика и иных лиц, находящихся на объекте». Уборку строительного мусора необходимо проводить ежедневно. Указанное в проекте контракта время выполнения работ — с 15 августа 2025 года по 1 октября 2026-го. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 апреля. Итоги аукциона планируют подвести 28 апреля.

Проект капремонта участков кровли драмтеатра прошёл госэкспертизу в 2023 году. В феврале 2025-го драмтеатр заказал дизайн-проект помещений санузлов за 478 780 рублей.