В Южном парке Калининграда зацвела сакура (фото)

Фото: «Дирекция ландшафтных парков»

В Калининграде в Южном парке зацвела сакура. Об этом сообщила «Дирекция ландшафтных парков» в своём телеграм-канале.

«Апрель — традиционное время цветения этих деревьев. Да-да, именно деревьев, потому что сакура — это собирательное название для 11 сортов мелкопильчатой вишни — красиво цветущие, но дающие мелкие несъедобные плоды деревья. Теперь главное, чтобы не ударили сильные заморозки — они губительны для соцветий. Если все будет хорошо, то буквально через несколько дней красивее места в парке будет не найти!» — говорится в сообщении.