Во всех объективах Калининграда: на набережной Петра Великого зацвела сакура (фото)

На набережной Музея Мирового океана в Калининграде в конце марта вновь зацвели сакуры. Ежегодно это событие привлекает большое количество желающих полюбоваться розовыми цветами. В ясную погоду на фоне голубого неба они смотрятся особенно ярко. К деревьям традиционно выстраивается очередь из желающих сделать красивые кадры. Многие готовы приехать на набережную с первыми лучами солнца, чтобы провести заветную весеннюю фотосессию.

В прошлом году сакуры на музейной набережной отметили юбилей. Деревьям. которые многие считают символом калининградской весны, исполнилось 20 лет. «В 2004 году после окончания строительства главного корпуса и открытия экспозиции „Мир океана. Прикосновение...“ музей получил в подарок от компании-застройщика саженцы вишни. Так их назвали дарители. Однако оказалось, что это не просто вишни, а сакуры, которые теперь напоминают о визитах „Витязя“ в портовые города „соседки“-Японии (напомним, портом приписки „Витязя“ был Владивосток)», — рассказывают в ММО.

С появлением первых цветков в учреждении традиционно напоминают гостям о бережном отношении к «чудесным красавицам». Трогать и гнуть их ветви запрещено.

Текст и фото: Мария Власенкова