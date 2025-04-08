Власти увеличили максимальный размер гранта в рамках «Балтийского долголетия»

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Областные власти увеличили максимальный размер гранта в рамках «Балтийского долголетия». Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Он отметил, что в регионе продолжают расширять «Балтийское долголетие». С 2025 года его реализуют в рамках национального проекта «Семья». Участниками стали около 25 тысяч жителей региона старшего поколения. Грантовый фонд «Балтийского долголетия» увеличили до 100 млн рублей, а максимальную субсидию — вдвое: до 1 млн рублей.

«По конкурсу поддержали 142 проекта во всех муниципалитетах. Индивидуальные предприниматели, различные организации уже начали поэтапно проводить мероприятия, их список будет дополняться. Экскурсии, уроки вокала, танцев, плавания, йога, фотопрогулки и другие — всё безвозмездно», — написал глава региона.

Обещание увеличить максимальный размер гранта в рамках «Балтийского долголетия» губернатор дал в середине октября 2024 года. Тогда Беспрозванных пояснил, что власти уже поддержали 266 инициатив проекта. К ним присоединились 17 тысяч человек.

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