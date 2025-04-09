Погода в Калининградской области 9 апреля

Погода в Калининградской области 9 апреля
Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
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В среду, 9 апреля, в Калининградской области ожидается облачная погода с дождём. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +9°С, ночью столбик термометра опустится до −1°С. Скорость ветра составит от 2 до 7 м/с с порывами до 14 м/с, направление — переменное. Атмосферное давление выше нормы — 763 мм рт. ст. Относительная влажность 74%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более прохладную погоду в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. Днём воздух там не прогреется выше +6°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — +4°С. В Краснознаменске, Озёрске, Гусеве и Железнодорожном — до −3°С. На всей территории региона ожидается умеренный дождь со снегом.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается пасмурная погода с небольшим дождём. Утром температура воздуха достигнет отметки +4,7°С, днём потеплеет до +8,4°С, вечером похолодает до +1,6°С. Влажность — до 92%. В дневные и вечерние часы пройдёт небольшой дождь.

«К утру на небе уплотнится облачность среднего/верхнего яруса, связанная с приближением атмосферного фронта, а к полудню небо над регионом станет пасмурным. До обеда без существенных осадков и потеплеет до +7...+10℃, а вот с обеда и далее (с 14-15ч) в Калининграде и области ожидаются слабые/умеренные дожди, связанные с холодным фронтом — они сохранятся до вечера и прекратятся к 18-20ч, в конце осадки уже могут переходить в мокрый снег! Ветер ночью и утром западный/юго-западный, слабый (2-5 м/с), днём переменный на северо-западный, умеренный (4-9 м/с), а вечером северо-западный ветер усилится до 12-15 м/с в порывах по области и до 15-18 м/с вдоль северного побережья», — сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

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