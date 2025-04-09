Жителей региона приглашают на субботник в парк «Железнодорожный»

Жителей региона приглашают на субботник в парк «Железнодорожный»
Фото: Telegram-канал минприроды Калининградской области
Все новости по теме: Экология

Жителей Калининградской области приглашают принять участие в уборке памятника природы «Парк «Железнодорожный» в Правдинском районе. Информация размещена в Telegram-канале регионального минприроды.

Мероприятие пройдёт 12 апреля с 11 до 16 часов в парке «Железнодорожный» (посёлок Железнодорожный, ориентир: ул. Черняховского, д. 25). С 13 до 14 часов обещают горячий обед.

«Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области продолжает серию мероприятий по уборке особо охраняемых природных территорий, — говорится в сообщении. — Вместе мы сделаем наш регион чище и красивее! Присоединяйтесь к дружной команде и внесите свой вклад в сохранение нашего края».

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, отправив свои данные на ecatk@mail.ru или позвонив по тел. +7 (4012) 535-460 (Дарья).

Место для парковки: 54.360430, 21.314261. Точка сбора: 54.361678, 21.311267.

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