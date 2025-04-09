Бывшую автобазу обкома на ул. Буткова выкупили более чем за 243 млн рублей (фото)

Бывшую автобазу обкома на ул. Буткова выкупили более чем за 243 млн рублей (фото)
Фото: Николай Акимов
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Повторно выставленный на продажу имущественный комплекс по ул. Буткова, 19, в Калининграде, в котором в советские времена располагалась автобаза обкома КПСС, выкупили за 243 889 000 рублей. Итоги аукциона опубликовали на сайте ФГИС «Торги».

Победителем стало ЗАО «Холдинг Строй-Гарант» (Калининград). Итоги торгов подвели 24 марта.

Начальная цена объекта составляла 134,7 млн рублей. Шаг аукциона — 1 348 000 рублей.

Имущественный комплекс по ул. Буткова, 19 выставило на торги акционерное общество «ДОМ.РФ». Решение о продаже было принято правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ. Имущество находилось в федеральной собственности, общая площадь двухэтажного здания — 3,7 тыс. кв. м, земельного участка — 6 тыс. кв. м.

Здание уже выставлялось на торги в декабре, по итогам открытого аукциона победителем был признан «Специализированный застройщик „Ракурс“», учредителем компании является депутат Заксобрания Евгений Верхолаз. «Ракурс» предложил за комплекс 420,5 млн руб.

Отметим, что в последние годы в здании располагались офисы, автосервисы, кафе, парикмахерская, сауна и т.п. Они закрылись в конце 2024 года.

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