Центр «Верю в чудо» анонсировал благотворительный маркет

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Благотворительный центр «Верю в чудо» проводит в арт-пространстве «Заря» благотворительный маркет (0+). Как сообщает пресс-служба центра, мероприятие состоится 12 апреля с 12:00 до 20:00 и пройдет в поддержку реабилитационного лагеря «Мираклион» для семей с детьми, пережившими онкологические заболевания.

«Мы привыкли думать, что для того, чтобы изменить мир, нужно много усилий. А что, если мы скажем, что нужно всего лишь одно доброе дело? С этим призывом Благотворительный центр „Верю в чудо“ и Пространство стиля BIART создали благотворительный маркет, в котором собрали друзей, готовых творить добро!» — отмечается в сообщении центра.

Посетители смогут приобрести одежду, аксессуару, украшения, предметы интерьера, косметику от лучших калининградских брендов, принять участие в творческих мастер-классах, получить консультации от стилистов и т.п.
Вход свободный. Собранные во время мероприятия средства пойдут на организацию лагеря «Мираклион».

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