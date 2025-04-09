Центр «Верю в чудо» анонсировал благотворительный маркет

Благотворительный центр «Верю в чудо» проводит в арт-пространстве «Заря» благотворительный маркет (0+). Как сообщает пресс-служба центра, мероприятие состоится 12 апреля с 12:00 до 20:00 и пройдет в поддержку реабилитационного лагеря «Мираклион» для семей с детьми, пережившими онкологические заболевания.

«Мы привыкли думать, что для того, чтобы изменить мир, нужно много усилий. А что, если мы скажем, что нужно всего лишь одно доброе дело? С этим призывом Благотворительный центр „Верю в чудо“ и Пространство стиля BIART создали благотворительный маркет, в котором собрали друзей, готовых творить добро!» — отмечается в сообщении центра.

Посетители смогут приобрести одежду, аксессуару, украшения, предметы интерьера, косметику от лучших калининградских брендов, принять участие в творческих мастер-классах, получить консультации от стилистов и т.п.Вход свободный. Собранные во время мероприятия средства пойдут на организацию лагеря «Мираклион».