Власти назвали количество многодетных семей в Калининградской области

В Калининградской области на начало апреля 2025 года зарегистрировано 15,7 тыс. многодетных семей. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона заявил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.
«На 1 апреля текущего года в банк данных внесены сведения о 15 698 многодетных семьях, в которых воспитывается более 46 тыс. детей», — заявил чиновник.Напомним, к 2036 в России прогнозируют рост числа многодетных семей свыше 2,7 млн. Ожидается, что суммарный коэффициент рождаемости составит не менее 1,8. Доля студенческих семей, получивших поддержку, будет не менее 90%, количество многодетных семей превысит 2,7 млн, а ожидаемая продолжительность жизни достигнет 81 года.