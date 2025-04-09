Власти назвали количество многодетных семей в Калининградской области

Все новости по теме: Социальные проблемы

В Калининградской области на начало апреля 2025 года зарегистрировано 15,7 тыс. многодетных семей. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона заявил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.

«На 1 апреля текущего года в банк данных внесены сведения о 15 698 многодетных семьях, в которых воспитывается более 46 тыс. детей», — заявил чиновник.

Напомним, к 2036 в России прогнозируют рост числа многодетных семей свыше 2,7 млн. Ожидается, что суммарный коэффициент рождаемости составит не менее 1,8. Доля студенческих семей, получивших поддержку, будет не менее 90%, количество многодетных семей превысит 2,7 млн, а ожидаемая продолжительность жизни достигнет 81 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter