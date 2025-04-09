Власти назвали количество многодетных семей в Калининградской области

В Калининградской области на начало апреля 2025 года зарегистрировано 15,7 тыс. многодетных семей. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона заявил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.

«На 1 апреля текущего года в банк данных внесены сведения о 15 698 многодетных семьях, в которых воспитывается более 46 тыс. детей», — заявил чиновник.