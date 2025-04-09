Минсоцполитики: в Калининградской области в 2025 году выросла рождаемость

Минсоцполитики: в Калининградской области в 2025 году выросла рождаемость
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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В Калининградской области за первые три месяца 2025 года выросла рождаемость. Об этом на заседании профильного комитета Законодательного собрания региона заявил заместитель министра социальной политики Алексей Фещак.

«По данным Росстата, последние три месяца в Калининградской области рождаемость растёт. Суммарный коэффициент рождаемости по итогам января составил 1,2%, по итогам февраля — 1,21%, и по итогам марта — 1,21...%. По данным нашего ЗАГСа, за три месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас увеличилось число рождений на 5%», — рассказал чиновник.

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«Во время прямой линии в ноябре 2024 года Владимир Путин заявил, что коэффициент рождаемости в России упал до 1,41%. Для того, чтобы обеспечить воспроизводство и рост населения, его необходимо поднять «как минимум до 2,1%». Президент также отметил, что в похожем положении находятся и другие страны.

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