КЖД: пассажиры поездов дальнего следования стали чаще брать электронные билеты

В январе-марте пассажиры поездов, курсирующих между Калининградской областью и другими регионами России, приобрели около 160 тыс. электронных билетов, что на 21% больше, чем в первом квартале прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Всего было продано около 193 тыс. билетов на поезда дальнего следования калининградского направления. Доля проездных документов, оформленных через онлайн-сервисы, составила более 67%.

В пресс-службе также напомнили, что приобретать электронные билеты можно на официальном сайте «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».