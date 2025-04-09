Экс-председателю Общественного совета при Заксобрании не удалось оспорить арест

Экс-председателю Общественного совета при Законодательном собрании Юрию Корольчуку не удалось оспорить заключение в СИЗО. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Областного суда.

«Накануне, 8 апреля, Областной суд признал постановление законным и обоснованным и не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — рассказали в Облсуде.

Как сообщает портал «Rugrad», по месту жительства Корольчука провели обыск и изъяли предметы, которые имеют значение для доказывания, поддельные дипломы и штампы различных организаций. У бывшего председателя Общественного совета также нашли документы и предметы, объяснить происхождение которых он не смог. Следствие полагает, что Корольчук может быть причастен к другим преступлениям.