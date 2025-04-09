Экс-председателю Общественного совета при Заксобрании не удалось оспорить арест

Экс-председателю Общественного совета при Законодательном собрании Юрию Корольчуку не удалось оспорить заключение в СИЗО. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Областного суда.
«Накануне, 8 апреля, Областной суд признал постановление законным и обоснованным и не нашел оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — рассказали в Облсуде.
Как сообщает портал «Rugrad», по месту жительства Корольчука провели обыск и изъяли предметы, которые имеют значение для доказывания, поддельные дипломы и штампы различных организаций. У бывшего председателя Общественного совета также нашли документы и предметы, объяснить происхождение которых он не смог. Следствие полагает, что Корольчук может быть причастен к другим преступлениям.Юрия Корольчука арестовали 20 марта. По версии гособвинения, в 2021 году он получил от своего знакомого 250 000 рублей с целью передачи неустановленным должностным лицам одного из училищ города, чтобы те приняли ребенка на обучение. 65-летний мужчина был задержан 19 марта 2025 года. Причастность к преступлению Корольчук отрицал. Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого избрали мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 мая 2025 года.