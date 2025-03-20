Суд отправил в СИЗО экс-председателя Общественного совета при Заксобрании области

Суд отправил в СИЗО экс-председателя Общественного совета при Заксобрании области
Фото пресс-службы областного суда
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Судом взят под стражу экс-председатель Общественного совета при Законодательном собрании Калининградской области Юрий Корольчук, обвиняемый в посредничестве во взятке. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый получил от своего знакомого 250 000 рублей с целью передачи неустановленным должностным лицам одного из училищ города, чтобы те приняли ребенка на обучение. 65-летний мужчина был задержан 19 марта 2025 года. Причастность к преступлению отрицает.

В обоснование ходатайства следователь указал, что Корольчук обвиняется в совершении тяжкого преступления против государственной власти коррупционной направленности (наказание — до 10 лет лишения своды), имеет обширные связи в государственных и правоохранительных органах. Кроме того, находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного следствия и суда (это намерение подтверждают данные, предоставленные правоохранительными органами), угрожать свидетелям и иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. В жилище обвиняемого следствием найдены документы и предметы, объяснить происхождение которых он не смог, следствие полагает, что он может быть причастен к другим преступлениям.

По данному уголовному делу еще не установлены все обстоятельства, поэтому следователь считает, что обвиняемого необходимо изолировать от общества, чтобы он не противодействовал расследованию.

Постановлением Ленинградского районного суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 мая 2025 года. Постановление суда не вступило в законную силу.

Отметим, что на сайте Заксобрания Калининградской области 12 марта Юрий Корольчук ещё значился председателем Общественного совета при региональном парламенте.


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