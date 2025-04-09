Мэрия: движение по Кленовой аллее вновь перекроют из-за спортивного мероприятия

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19 апреля в Калининграде из-за проведения спортивного мероприятия будет перекрыто движение транспорта по Кленовой аллее. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение всех видов автотранспорта по Кленовой аллее на всём протяжении перекроют 19 апреля с 8.00 до 15.00. Это будет сделано для обеспечения безопасности проведения Чемпионата Северо-Западного федерального округа по дуатлону, уточнили горвласти.

Ответственность за расстановку знаков и ограждений, перекрытие проезжей части и безопасность пешеходов и транспорта возложена на организатора мероприятия — Федерацию триатлона Калининградской области.

Напомним, в выходные 5 и 6 апреля Кленовую аллею уже перекрывали из-за первенства и чемпионата Калининграда по велосипедному спорту. 

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