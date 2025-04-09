Школе № 31 присвоено имя ветерана ВОВ, подполковника Бориса Петровича Пирожкова

В среду, 9 апреля 2025 года, в актовом зале 31-й школы Калининграда прошла церемония присвоения учебному заведению имени подполковника Бориса Петровича Пирожкова, почетного ветерана, ушедшего из жизни меньше месяца назад. Участие в церемонии приняли сын Бориса Петровича Владимир, внук Александр и правнук Илья. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«История создаётся людьми, и сегодня школе присвоено имя героя, который неразрывно связан с нашим городом. Борис Петрович уникальный человек, жизненный путь которого не ограничивается лишь воспоминаниями о его героическом прошлом. При жизни он активно занимался воспитанием нового поколения патриотов. По его инициативе наименованы улицы Соммера и Буткова. <...> Нам всем его очень не хватает, но память о ветеране, его подвиге, патриотической работе в мирное время навсегда останется в нашей памяти», — сказала сити-менеджер Елена Дятлова, попросив учеников продолжать работу над школьным музеем, одна из экспозиций которого посвящена Борису Петровичу Пирожкову.

Борис Петрович Пирожков родился 6 августа 1925 года на станции Кузино Билимбаевского района Свердловской области. После окончания школы ФЗО был направлен на Кауровский лесозавод «Прогресс» старшим электриком, где проработал до 1943 года. Осенью 1943 года добровольцем был зачислен в состав Уральского добровольческого танкового корпуса и направлен в город Свердловск в учебный танковый полк. После обучения в звании сержанта прибыл на 3-й Белорусский фронт, в 202 батальон 89 танковой бригады, 1-го танкового корпуса радистом-пулеметчиком танка Т-34-85.

Принимал участие в боях за освобождение Белоруссии, Литвы, Латвии. За форсирование Западной Двины при освобождении Белоруссии был награжден медалью «За отвагу». За участие в боях по освобождению Литвы и Латвии при прорыве под г. Добеле был награжден орденом Красной Звезды. Участвовал в 13-суточном рейде по тылам противника в Восточной Пруссии, где его танк был дважды подбит.

В апрельские дни 1945 года механик-водитель танка Т-34 Борис Пирожков уничтожал вражеские позиции в нынешних районах Северной горы и улицы Лесопильной. Чудом остался жив, потому что в танк попал снаряд. Был ранен, контужен и день Победы встретил в госпитале. За штурм Кёнигсберга был награждён вторым орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». Впоследствии служил, как и воевал, в составе 89-й танковой бригады.

После увольнения в запас в 1968 году Борис Петрович Пирожков двадцать лет трудился инженером в морской школе ДОСААФ Калининградской области, руководил секцией водно-моторного спорта. В 2012 году Борису Петровичу присвоено звание «Почетный ветеран г. Калининграда», а в 2018-м — звание «Почетный гражданин города Калининграда». Ветеран становления Калининградской области посещал школы с уроками мужества, участвовал в различных патриотических мероприятиях, являлся членом областного комитета ветеранов войны и военной службы, председателем совета ветеранов 1-го танкового Инстербургского Краснознаменного корпуса, на протяжении многих лет избирался членом Президиума совета регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области. Скончался 21 марта 2025 года, ему было 99 лет.